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Пивкина Александра Иванова

Место рождения

Большой Толкай, Похвистневский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

29.07.1910

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Толкай, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
X ревизская сказка №44 (Малый Толкай)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пивкин Леонтий Максимов

Отец ребёнка: Пивкин Максим Петров

Бракосочетание
28.01.1857

Муж: Пивкин Максим Петров

Малый Толкай, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.03.1858

Дочь: Пивкина Матрона Максимова

Отец ребёнка: Пивкин Максим Петров

Малый Толкай, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
X ревизская сказка №44 (Малый Толкай)
Рождение ребёнка
1859

Сын: Пивкин Никон Максимов

Отец ребёнка: Пивкин Максим Петров

Рождение ребёнка
14.12.1861

Сын: Пивкин Даниил Максимов

Отец ребёнка: Пивкин Максим Петров

Малый Толкай, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Смерть
29.07.1910
Малый Толкай, Похвистневский муниципальный район, Самарская область

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