Пивкина Александра Иванова
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смерти29.07.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
X ревизская сказка №44 (Малый Толкай)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пивкин Максим Петров
Бракосочетание
28.01.1857
Муж: Пивкин Максим Петров
Рождение ребёнка
21.03.1858
Дочь: Пивкина Матрона Максимова
Отец ребёнка: Пивкин Максим Петров
X ревизская сказка №44 (Малый Толкай)
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Пивкин Максим Петров
Рождение ребёнка
14.12.1861
Отец ребёнка: Пивкин Максим Петров
Смерть
29.07.1910