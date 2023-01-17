Цветкова (Кузнецова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветкова (Кузнецова) Мария Михайловна

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Место рождения

Федорово, Сокольский, Нижегородская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

После 1914

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Гражданство
С 1892
Федорово, Сокольский, Нижегородская область
Россия
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Федорово, Сокольский, Нижегородская область
Место жительства
С 1892 по 31.01.1910 ст.
Федорово, Сокольский, Нижегородская область
Бракосочетание
31.01.1910 ст.

Муж: Цветков Капитон Андреевич

Якунькино, Сокольский, Нижегородская область
Работа или профессия
С 31.01.1910 ст.
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Крестьянская жена
Место жительства
С 31.01.1910 ст.
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.11.1914 ст.

Сын: Цветков Андрей Капитонович

Отец ребёнка: Цветков Капитон Андреевич

Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Смерть
После 1914
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
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