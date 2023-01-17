Цветкова (Кузнецова) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиПосле 1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Гражданство
С 1892
Россия
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1892 по 31.01.1910 ст.
Бракосочетание
31.01.1910 ст.
Якунькино, Сокольский, Нижегородская область
Работа или профессия
С 31.01.1910 ст.
Крестьянская жена
Место жительства
С 31.01.1910 ст.
Рождение ребёнка
28.11.1914 ст.
Сын: Цветков Андрей Капитонович
Отец ребёнка: Цветков Капитон Андреевич
Смерть
После 1914