Чуркин Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуркин Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуркина Елена Александровна

Мать ребёнка: Чуркина (Терёхина) Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуркина Наталья Александровна

Мать ребёнка: Чуркина (Терёхина) Любовь Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуркина (Терёхина) Любовь Васильевна

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