(Петишева) Настасья
Место рождениясело Паник, Обоянская округа, Курское наместничество, Российская империя, Обоянская, Курская, Российская империя
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рагозин Карп
Место жительства
Неизвестно
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780
Сын: Рагозин Мирон
Отец ребёнка: Рагозин Карп
Рождение ребёнка
1782
Сын: Рагозин Фёдор
Отец ребёнка: Рагозин Карп
Рождение ребёнка
1789
Сын: Рагозин Стефан
Отец ребёнка: Рагозин Карп
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Рагозина) Анна
Отец ребёнка: Рагозин Карп
Смерть
Неизвестно