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(Петишева) Настасья

Место рождения

село Паник, Обоянская округа, Курское наместничество, Российская империя, Обоянская, Курская, Российская империя

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рагозин Карп

Место жительства
Неизвестно
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Рагозин Мирон

Отец ребёнка: Рагозин Карп

Рождение ребёнка
1782

Сын: Рагозин Фёдор

Отец ребёнка: Рагозин Карп

Рождение ребёнка
1789

Сын: Рагозин Стефан

Отец ребёнка: Рагозин Карп

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Рагозина) Анна

Отец ребёнка: Рагозин Карп

Смерть
Неизвестно

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