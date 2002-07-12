Ильина Полина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина Полина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1930

Дата смерти

12.07.2002

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1930

Отец: Матюхин Яков

Мать: Матюхина Агрофена

Рождение ребёнка
12.09.1951

Сын: Ильин Александр Викторович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.11.1959

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Ильин Виктор Фëдорович

Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
12.07.2002
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