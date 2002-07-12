Ильина Полина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1930
Дата смерти12.07.2002
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1930
Отец: Матюхин Яков
Мать: Матюхина Агрофена
Рождение ребёнка
12.09.1951
Сын: Ильин Александр Викторович
Рождение ребёнка
06.11.1959
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Ильин Виктор Фëдорович
Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
12.07.2002