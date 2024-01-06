Камынин Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.04.1979
Сын: Камынин Илья Юрьевич
Мать ребёнка: Камынина Галина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Камынина Наталья Юрьевна
Мать ребёнка: Камынина Галина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Камынина Виктория Юрьевна
Мать ребёнка: Камынина Галина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно