Свойский Берк (Борух) Ицкович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свойский Берк (Борух) Ицкович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

1910

Пол

Мужской

Отец

1807 г.р.

Мать

1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Свойский Ицка Лейбович

Мать: Свойская Лея

Смерть
1910
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