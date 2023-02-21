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Свойский Берк (Борух) Ицкович
Свойский Берк (Борух) Ицкович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1850
Дата смерти
1910
Пол
Мужской
Отец
Свойский Ицка Лейбович
1807 г.р.
Мать
Свойская Лея
1807 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец:
Свойский Ицка Лейбович
Мать:
Свойская Лея
Смерть
1910
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