Дарья Миронова
Место рожденияЗуша, Чернский уезд, Тульская губерния
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1783
Муж: Афанасий Игнатов
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Наталья Афанасиева
Отец ребёнка: Афанасий Игнатов
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Мария Афанасиева
Отец ребёнка: Афанасий Игнатов
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Варвара Афанасиева
Отец ребёнка: Афанасий Игнатов
Рождение ребёнка
1796
Сын: Максим Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий Игнатов
Смерть
Неизвестно