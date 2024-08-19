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Дарья Миронова

Место рождения

Зуша, Чернский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1766 г.р.

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1783

Муж: Афанасий Игнатов

Ерино, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Наталья Афанасиева

Отец ребёнка: Афанасий Игнатов

Ерино, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Мария Афанасиева

Отец ребёнка: Афанасий Игнатов

Ерино, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Варвара Афанасиева

Отец ребёнка: Афанасий Игнатов

Ерино, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Максим Афанасиев

Отец ребёнка: Афанасий Игнатов

Ерино, Чернский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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