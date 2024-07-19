Свитенко Анна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свитенко Анна Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

По 17.12.1911

Дата смерти

03.11.1994

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
По 17.12.1911

Отец: Свитенко Кузьма

Мать: Домна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петренко Алексей алексеевич

Рождение ребёнка
24.02.1941

Дочь: Петренко прасковья алексеевна

Отец ребёнка: Петренко Алексей алексеевич

всегда говорила что родилась1 марта
Смерть
03.11.1994
Нефтекумск, Нефтекумский, Ставропольский край

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