Свитенко Анна Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПо 17.12.1911
Дата смерти03.11.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
По 17.12.1911
Отец: Свитенко Кузьма
Мать: Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.02.1941
Дочь: Петренко прасковья алексеевна
Отец ребёнка: Петренко Алексей алексеевич
всегда говорила что родилась1 марта
Смерть
03.11.1994
Нефтекумск, Нефтекумский, Ставропольский край