Елена Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1792 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1811 ст.

Сын: Егор Степанов

Отец ребёнка: Степан Семенов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
11.05.1812 ст.

Дочь: Лукерья Степанова

Отец ребёнка: Степан Семенов

Таблово, Рузский, Московская область
Запись №51 Рузской округи вотчины господина князя Черкаского сельца Таболова у крестьянина Степана Семионова родилась дочь Гликерия.
Рождение ребёнка
26.11.1815 ст.

Сын: Андрей Степанов

Отец ребёнка: Степан Семенов

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Семенов

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
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