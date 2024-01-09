Елена Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.
Сын: Егор Степанов
Отец ребёнка: Степан Семенов
Рождение ребёнка
11.05.1812 ст.
Дочь: Лукерья Степанова
Отец ребёнка: Степан Семенов
Запись №51 Рузской округи вотчины господина князя Черкаского сельца Таболова у крестьянина Степана Семионова родилась дочь Гликерия.
Рождение ребёнка
26.11.1815 ст.
Сын: Андрей Степанов
Отец ребёнка: Степан Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Семенов
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно