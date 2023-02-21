Бабаскин Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1984
Дочь: Бабаскин Михаил Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бабаскина Любовь Николаевна