Бабаскин Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабаскин Николай Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1984 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1984

Дочь: Бабаскин Михаил Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бабаскина Любовь Николаевна

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