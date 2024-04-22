(Коногорова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Коногорова) Александра

Место рождения

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Дата рождения

2013

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2013

Отец: Коногоров ?

Мать: Коногорова Анна Сергеевна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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