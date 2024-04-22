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(Коногорова) Александра
(Коногорова) Александра
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Древо
Место рождения
Краснодар
, город Краснодар, Краснодарский край
Дата рождения
2013
Пол
Женский
Отец
Коногоров ?
Мать
Коногорова (Катеринюк) Анна Сергеевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2013
Отец:
Коногоров ?
Мать:
Коногорова Анна Сергеевна
Краснодар
, город Краснодар, Краснодарский край
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