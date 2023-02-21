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Ростова Ирина Вадимовна
Ростова Ирина Вадимовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.02.1986
Пол
Женский
Отец
Ростов Вадим Владимирович
1960 г.р.
Мать
Ростов Наталья Анатольевна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1986
Отец:
Ростов Вадим Владимирович
Мать:
Ростов Наталья Анатольевна
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