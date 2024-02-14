(Шарипкулова) Няфидя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Шарипкулова) Няфидя

(Шарипкулова) Няфидя

Место рождения

д.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Абдулсаттаров Сатдин

Отец ребёнка: Кадерметов Абдулсаттар

Рождение ребёнка
1842

Сын: Абдулсаттаров Миннят

Отец ребёнка: Кадерметов Абдулсаттар

Рождение ребёнка
1855

Сын: Абдулсаттаров Тазетдин

Отец ребёнка: Кадерметов Абдулсаттар

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.