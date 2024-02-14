(Шарипкулова) Няфидя
Место рожденияд.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Абдулсаттаров Сатдин
Отец ребёнка: Кадерметов Абдулсаттар
Рождение ребёнка
1842
Сын: Абдулсаттаров Миннят
Отец ребёнка: Кадерметов Абдулсаттар
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Кадерметов Абдулсаттар
Смерть
Неизвестно