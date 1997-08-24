Николаенко Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1936
Дата смерти24.08.1997
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1936
Отец: Николаенко Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1956
Сын: Николаенко Александр Александрович
Мать ребёнка: Николаенко Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
04.05.1959
Дочь: Николаенко Людмила Александровна
Мать ребёнка: Николаенко Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
03.01.1963
Сын: Николаенко Валерий Александрович
Мать ребёнка: Николаенко Екатерина Яковлевна
Смерть
24.08.1997