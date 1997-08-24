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Николаенко Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1936

Дата смерти

24.08.1997

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1936

Отец: Николаенко Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1956

Сын: Николаенко Александр Александрович

Мать ребёнка: Николаенко Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
04.05.1959

Дочь: Николаенко Людмила Александровна

Мать ребёнка: Николаенко Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
03.01.1963

Сын: Николаенко Валерий Александрович

Мать ребёнка: Николаенко Екатерина Яковлевна

Смерть
24.08.1997
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