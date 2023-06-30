Силиверстова (Фролова) Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1972
Отец: Фролов Николай Никифорович
Мать: Фролова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
06.07.2000
Дочь: Силиверстова Алина Констонтиновна
Отец ребёнка: Силиверстов Константин
Рождение ребёнка
06.07.2000
Дочь: Силиверстова Ирина Константиновна
Отец ребёнка: Силиверстов Константин
Бракосочетание
Неизвестно