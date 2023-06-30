Силиверстова (Фролова) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силиверстова (Фролова) Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1972

Отец: Фролов Николай Никифорович

Мать: Фролова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
06.07.2000

Дочь: Силиверстова Алина Констонтиновна

Отец ребёнка: Силиверстов Константин

Рождение ребёнка
06.07.2000

Дочь: Силиверстова Ирина Константиновна

Отец ребёнка: Силиверстов Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силиверстов Константин

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