Демеш Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1979
Дочь: Демеш Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Черношей Валентина Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демеш Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Черношей Валентина Константиновна
Смерть
Неизвестно