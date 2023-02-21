(Зайцева) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зайцева) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1985

Пол

Женский

Отец

1955 г.р.

Мать

1954 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1985

Отец: Зайцев Олег Николаевич

Мать: Зайцева Анна

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