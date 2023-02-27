(Манюхина) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Манюхин Макар
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Манюхин) Екатерина Макаровна
Отец ребёнка: Манюхин Макар
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Манюхин) Пррасковья Макаровна
Отец ребёнка: Манюхин Макар
Место жительства
1835
Смерть
Неизвестно