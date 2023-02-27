(Манюхина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Манюхина) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манюхин Макар

Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Манюхин) Екатерина Макаровна

Отец ребёнка: Манюхин Макар

Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Манюхин) Пррасковья Макаровна

Отец ребёнка: Манюхин Макар

Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
1835
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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