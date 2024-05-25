Самигуллин Мухамет (Михаил) Шагиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамигуллин Мухамет (Михаил) Шагиевич

Самигуллин Мухамет (Михаил) Шагиевич

Место рождения

Бишкураево, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.01.1925

Дата смерти

12.11.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1925

Отец: Самигуллин Шагисултан Самигуллинович

Мать: Самигуллина Хатима Валиахметовна

Бишкураево, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Кыргызстан, Джалал-Абадская обл., г. Майли-Сай
Бракосочетание
07.04.1948

Жена: Самигуллина Мадина (Мария) Миннигареевна (Михайловна)

Рождение ребёнка
01.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самигуллина Мадина (Мария) Миннигареевна (Михайловна)

Бишкураево, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.07.1953

Дочь: Иванова Эльвира Мухаметовна

Мать ребёнка: Самигуллина Мадина (Мария) Миннигареевна (Михайловна)

Кыргызстан, Джалал-Абадская обл., г. Майли-Сай
Рождение ребёнка
30.12.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самигуллина Мадина (Мария) Миннигареевна (Михайловна)

Кыргызстан, Джалал-Абадская обл., г. Майли-Сай
Смерть
12.11.1980
Кыргызстан, Джалал-Абадская обл., г. Майли-Сай

Мы используем куки для улучшения работы сайта.