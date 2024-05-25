Самигуллин Мухамет (Михаил) Шагиевич
Место рождения
Дата рождения12.01.1925
Дата смерти12.11.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1925
Место жительства
Неизвестно
Кыргызстан, Джалал-Абадская обл., г. Майли-Сай
Бракосочетание
07.04.1948
Рождение ребёнка
01.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Самигуллина Мадина (Мария) Миннигареевна (Михайловна)
Рождение ребёнка
14.07.1953
Дочь: Иванова Эльвира Мухаметовна
Мать ребёнка: Самигуллина Мадина (Мария) Миннигареевна (Михайловна)
Кыргызстан, Джалал-Абадская обл., г. Майли-Сай
Рождение ребёнка
30.12.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Самигуллина Мадина (Мария) Миннигареевна (Михайловна)
Кыргызстан, Джалал-Абадская обл., г. Майли-Сай
Смерть
12.11.1980
Кыргызстан, Джалал-Абадская обл., г. Майли-Сай