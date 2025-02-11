Фрейман (Гугель) Гинда-Брайна 1858 — найти родственников по фамилии на Familio

Фрейман (Гугель) Гинда-Брайна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1858, Могилев, Могилёвская область

умерла Неизвестно, Евпатория, Евпатория, Республика Крым

Отец
Гугель Мойша Лейбов1808 г.р.
Мать
Гугель Ципа Лейзарова1828 г.р.
Супруги
Фрейман Яков Григорьевич (Янкель Гиршев)1854 г.р.
Дети
(Фрейман) Эстер-Рохля1873 г.р.
Фрейман Мовша (Моисей)18.01.1876 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Гугель Мойша Лейбов

Мать: Гугель Ципа Лейзарова

Могилев, Могилёвская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фрейман Яков Григорьевич (Янкель Гиршев)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фрейман Григорий (Гирш) Яковлевич

Отец ребёнка: Фрейман Яков Григорьевич (Янкель Гиршев)

Рождение ребёнка
1873

Дочь: (Фрейман) Эстер-Рохля

Отец ребёнка: Фрейман Яков Григорьевич (Янкель Гиршев)

Рождение ребёнка
18.01.1876

Сын: Фрейман Мовша (Моисей)

Отец ребёнка: Фрейман Яков Григорьевич (Янкель Гиршев)

Могилев, Могилёвская область

Рождение ребёнка
До 1891

Дочь: (Фрейман) Песя

Отец ребёнка: Фрейман Яков Григорьевич (Янкель Гиршев)

Рождение ребёнка
1894

Сын: Фрейман Соломон Яковлевич

Отец ребёнка: Фрейман Яков Григорьевич (Янкель Гиршев)

Кременчуг, Полтавська область

Рождение ребёнка
10.07.1896

Сын: Фрейман Иван (Хонон?) Яковлевич

Отец ребёнка: Фрейман Яков Григорьевич (Янкель Гиршев)

Кременчуг, Полтавська область

Смерть
Неизвестно
Евпатория, Евпатория, Республика Крым

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