Фрейман (Гугель) Гинда-Брайна
женский, родилась 1858, Могилев, Могилёвская область
умерла Неизвестно, Евпатория, Евпатория, Республика Крым
ОтецГугель Мойша Лейбов1808 г.р.
МатьГугель Ципа Лейзарова1828 г.р.
Супруги
Дети
(Фрейман) Эстер-Рохля1873 г.р.
Фрейман Мовша (Моисей)18.01.1876 г.р.Показать еще 4
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Комментарий
Рождение
1858
Отец: Гугель Мойша Лейбов
Мать: Гугель Ципа Лейзарова
Могилев, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фрейман Григорий (Гирш) Яковлевич
Отец ребёнка: Фрейман Яков Григорьевич (Янкель Гиршев)
Рождение ребёнка
1873
Дочь: (Фрейман) Эстер-Рохля
Отец ребёнка: Фрейман Яков Григорьевич (Янкель Гиршев)
Рождение ребёнка
18.01.1876
Отец ребёнка: Фрейман Яков Григорьевич (Янкель Гиршев)
Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
До 1891
Дочь: (Фрейман) Песя
Отец ребёнка: Фрейман Яков Григорьевич (Янкель Гиршев)
Рождение ребёнка
1894
Сын: Фрейман Соломон Яковлевич
Отец ребёнка: Фрейман Яков Григорьевич (Янкель Гиршев)
Кременчуг, Полтавська область
Рождение ребёнка
10.07.1896
Сын: Фрейман Иван (Хонон?) Яковлевич
Отец ребёнка: Фрейман Яков Григорьевич (Янкель Гиршев)
Кременчуг, Полтавська область
Смерть
Неизвестно
Евпатория, Евпатория, Республика Крым