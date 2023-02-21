Кузьмина Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1976
Отец: Минеев Николай
Мать: Минеева Анна
Рождение ребёнка
12.06.1996
Сын: Кузьмин Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.01.2001
Дочь: Кузьмина Ангелина Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан