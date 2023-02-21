Кузьмина Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина Галина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1976

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1976

Отец: Минеев Николай

Мать: Минеева Анна

Рождение ребёнка
12.06.1996

Сын: Кузьмин Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.01.2001

Дочь: Кузьмина Ангелина Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Анатолий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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