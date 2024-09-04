Бабкина (Ковешникова) Прасковья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабкина (Ковешникова) Прасковья Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Ковешников Илья Петрович

Мать: Ковешникова (Трофимова) Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабкин Алексей Антонович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Пересыпкина (Бабкина) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Бабкин Алексей Антонович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Бабкин Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Бабкин Алексей Антонович

Богословская, Данковский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Бабкина (Бабкина) Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Бабкин Алексей Антонович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Бабкин Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Бабкин Алексей Антонович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Бабкин Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Бабкин Алексей Антонович

Смерть
1933

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