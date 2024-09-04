Бабкина (Ковешникова) Прасковья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1933
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Пересыпкина (Бабкина) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Бабкин Алексей Антонович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Бабкин Алексей Антонович
Богословская, Данковский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Бабкина (Бабкина) Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Бабкин Алексей Антонович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Бабкин Алексей Антонович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Бабкин Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Бабкин Алексей Антонович
Смерть
1933