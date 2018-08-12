Гирько (Маркина) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гирько (Маркина) Татьяна Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.08.2018

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
12.08.2018
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