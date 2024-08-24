Тарасова (Садчикова) Надежда Иванова
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Садчиков Иван Александров
Мать: Садчикова Анна Абрамова
Бракосочетание
19.01.1900
Муж: Тарасов Ефим Иванов
Свидетели: по жениху Нижне-Черноречинского хутора крестьяне Андрей Георгиев Визовикин, Дмитрий Ильин Сураев; по невесте Нижне-Черноречинского хутора крестьяне Федор Иванов Тарасов и Николай Иванов Са... Показать все
Рождение ребёнка
19.09.1906
Дочь: Тарасова Любовь Ефимова
Отец ребёнка: Тарасов Ефим Иванов
Восприемники: рядовой того же хутора (Нижняя Черная Речка) Николай Иванов Садчиков и крестьянская девица Пелагея Николаева Тарасова.
Смерть
Неизвестно