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Тарасова (Садчикова) Надежда Иванова

Место рождения

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Садчиков Иван Александров

Мать: Садчикова Анна Абрамова

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Бракосочетание
19.01.1900

Муж: Тарасов Ефим Иванов

Нижняя Черноречка, Орский уезд, Оренбургская губерния
Свидетели: по жениху Нижне-Черноречинского хутора крестьяне Андрей Георгиев Визовикин, Дмитрий Ильин Сураев; по невесте Нижне-Черноречинского хутора крестьяне Федор Иванов Тарасов и Николай Иванов Са... Показать все
Рождение ребёнка
19.09.1906

Дочь: Тарасова Любовь Ефимова

Отец ребёнка: Тарасов Ефим Иванов

Нижняя Черноречка, Орский уезд, Оренбургская губерния
Восприемники: рядовой того же хутора (Нижняя Черная Речка) Николай Иванов Садчиков и крестьянская девица Пелагея Николаева Тарасова.
Смерть
Неизвестно

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