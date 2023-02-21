Первова Федосия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.04.1917
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Первов Александр
Коровино, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Первов Александр
Смерть
Неизвестно