Храименков Андрей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1921
Дата смерти14.12.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1921
Военная служба
С 1942
Рождение ребёнка
02.11.1947
Дочь: Симонова Елена Андреевна
Мать ребёнка: Храименкова Анастасия
Рождение ребёнка
28.05.1951
Сын: Храименков Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Храименкова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Храименкова Анастасия
Смерть
14.12.1984