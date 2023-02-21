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Храименков Андрей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1921

Дата смерти

14.12.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1921

Отец: Храименков Алексей Андреевич

Мать: Храименкова Елена Никаноровна

Военная служба
С 1942
Рождение ребёнка
02.11.1947

Дочь: Симонова Елена Андреевна

Мать ребёнка: Храименкова Анастасия

Рождение ребёнка
28.05.1951

Сын: Храименков Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Храименкова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Храименкова Анастасия

Смерть
14.12.1984
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