Костров Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостров Александр

Костров Александр

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Костров Александр Федорович

Мать: Кострова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Кострова Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костров Александр

Мать ребёнка: Кострова Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Кострова Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кострова Евгения

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close