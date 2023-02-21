Костров Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Кострова Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костров Александр
Мать ребёнка: Кострова Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Кострова Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кострова Евгения
Смерть
Неизвестно