Воейкова (Протасова) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воейкова (Протасова) Александра Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

14.02.1829

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.02.1829
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