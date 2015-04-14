Залялиева Роза Ванситовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1970
Дата смерти14.04.2015
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1970
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Залялиев Нияз Закиевич
Смерть
14.04.2015