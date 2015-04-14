Залялиева Роза Ванситовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залялиева Роза Ванситовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1970

Дата смерти

14.04.2015

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1970

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Залялиев Нияз Закиевич

Смерть
14.04.2015
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