Бушунов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1964
Дата смерти23.02.2018
ПолМужской
Отец
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Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1964
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Бушунова ?
Рождение ребёнка
03.08.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
23.02.2018