Бушунов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушунов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1964

Дата смерти

23.02.2018

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1942 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1964

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Бушунова ?

Рождение ребёнка
03.08.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
23.02.2018
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
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