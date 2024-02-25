Шавилова Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1958
Дата смерти2023
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1958
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макашов Александр Юрьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаврененко Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лаврененко Алексей
Рождение ребёнка
1980
Сын: Лаврененко Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Лаврененко Алексей
Смерть
2023