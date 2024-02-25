Шавилова Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шавилова Ольга Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1958

Дата смерти

2023

Пол

Женский

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1958

Отец: Шавилов Василий Алексеевич

Мать: Шавилова Феодосия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макашов Александр Юрьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаврененко Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаврененко Алексей

Рождение ребёнка
1980

Сын: Лаврененко Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Лаврененко Алексей

Смерть
2023

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