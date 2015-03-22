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Астафьев Андрей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.2015

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.2015

Отец: Астафьев Алексей Александрович

Мать: Астафьева Нина Гордеевна

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