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Астафьев Андрей Алексеевич
Астафьев Андрей Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.03.2015
Пол
Мужской
Отец
Астафьев Алексей Александрович
1985 г.р.
Мать
Астафьева Нина Гордеевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.2015
Отец:
Астафьев Алексей Александрович
Мать:
Астафьева Нина Гордеевна
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