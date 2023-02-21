Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Иван Семенов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Никольский Сергей Иванович

Новоникольское, Каширский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
До 1779

Муж: Никольский Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Никольский Сергей Иванович

Новоникольское, Каширский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Никольская Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Никольский Сергей Иванович

Новоникольское, Каширский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
01.10.1799

Сын: Никольский Яков (Исидор) Сергеевич

Отец ребёнка: Никольский Сергей Иванович

Новоникольское, Каширский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно
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