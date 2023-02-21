Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: Иван Семенов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Никольский Сергей Иванович
Бракосочетание
До 1779
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Никольский Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Никольская Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Никольский Сергей Иванович
Рождение ребёнка
01.10.1799
Сын: Никольский Яков (Исидор) Сергеевич
Отец ребёнка: Никольский Сергей Иванович
Смерть
Неизвестно