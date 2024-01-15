Посконин (Шаронов) Матвей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Сын: Посконин (Шаронов) Василий Матвеев
Мать ребёнка: Посконина (Еремина) Евдокия Власова
Сын: Посконин (Шаронов) Иван Матвеев
Мать ребёнка: Посконина (Еремина) Евдокия Власова
Дочь: (Посконина (Шаронова)) Наталья Матвеева
Мать ребёнка: Посконина (Еремина) Евдокия Власова
Сын: Посконин (Шаронов) Тимофей Матвеев
Мать ребёнка: Посконина (Еремина) Евдокия Власова
Сын: Посконин (Шаронов) Иван Матвеев
Мать ребёнка: Посконина (Еремина) Евдокия Власова
Дочь: (Посконина (Шаронова)) Анна Матвеева
Мать ребёнка: Посконина (Еремина) Евдокия Власова
Сын: Посконин (Шаронов) Николай Матвеев
Мать ребёнка: Посконина (Еремина) Евдокия Власова
Сын: Посконин (Шаронов) Василий Матвеев
Мать ребёнка: Посконина (Еремина) Евдокия Власова