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Посконин (Шаронов) Матвей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Посконин Иван Иванов

Мать: Посконина (Шаронова) Агафья Степанова

Бракосочетание
03.10.1852

Жена: Посконина (Еремина) Евдокия Власова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.04.1853

Сын: Посконин (Шаронов) Василий Матвеев

Мать ребёнка: Посконина (Еремина) Евдокия Власова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.06.1854

Сын: Посконин (Шаронов) Иван Матвеев

Мать ребёнка: Посконина (Еремина) Евдокия Власова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.08.1855

Дочь: (Посконина (Шаронова)) Наталья Матвеева

Мать ребёнка: Посконина (Еремина) Евдокия Власова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.01.1858

Сын: Посконин (Шаронов) Тимофей Матвеев

Мать ребёнка: Посконина (Еремина) Евдокия Власова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.03.1859

Сын: Посконин (Шаронов) Иван Матвеев

Мать ребёнка: Посконина (Еремина) Евдокия Власова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.09.1861

Дочь: (Посконина (Шаронова)) Анна Матвеева

Мать ребёнка: Посконина (Еремина) Евдокия Власова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.05.1865

Сын: Посконин (Шаронов) Николай Матвеев

Мать ребёнка: Посконина (Еремина) Евдокия Власова

Рождение ребёнка
28.07.1867

Сын: Посконин (Шаронов) Василий Матвеев

Мать ребёнка: Посконина (Еремина) Евдокия Власова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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