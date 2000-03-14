Мачульский Вячеслав Викентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1926
Дата смерти14.03.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1961
Дочь: Ярошенко Татьяна Вячеславовна
Мать ребёнка: Римлянд Людмила Альбертовна
Рождение ребёнка
01.08.1962
Сын: Мачульский Виталий Вячеславович
Мать ребёнка: Римлянд Людмила Альбертовна
Смерть
14.03.2000