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Мачульский Вячеслав Викентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1926

Дата смерти

14.03.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1961

Дочь: Ярошенко Татьяна Вячеславовна

Мать ребёнка: Римлянд Людмила Альбертовна

Рождение ребёнка
01.08.1962

Сын: Мачульский Виталий Вячеславович

Мать ребёнка: Римлянд Людмила Альбертовна

Смерть
14.03.2000

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