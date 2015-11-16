Kołtun Zbigniew
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1957
Дата смерти16.11.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Kołtun (Biały) Jolanta
Рождение ребёнка
27.03.1982
Дочь: (Kołtun) Sylwia
Мать ребёнка: Kołtun (Biały) Jolanta
Janowice Wielkie
Рождение ребёнка
07.01.1993
Дочь: (Kołtun) Alicja
Мать ребёнка: Kołtun (Biały) Jolanta
Смерть
16.11.2015
Karpacz, Dolnośląskie
Похороны
Неизвестно
Cm /Karpacz kw. A2/3/12