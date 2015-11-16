Kołtun Zbigniew 19.12.1957 — найти родственников по фамилии на Familio
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Kołtun Zbigniew

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1957

Дата смерти

16.11.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1959 г.р.

Дети

1982 г.р.
1993 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Kołtun (Biały) Jolanta

Рождение ребёнка
27.03.1982

Дочь: (Kołtun) Sylwia

Мать ребёнка: Kołtun (Biały) Jolanta

Janowice Wielkie
Рождение ребёнка
07.01.1993

Дочь: (Kołtun) Alicja

Мать ребёнка: Kołtun (Biały) Jolanta

Смерть
16.11.2015
Karpacz, Dolnośląskie
Похороны
Неизвестно
Cm /Karpacz kw. A2/3/12

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