Сергиенко Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сергиенко Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергиенко Григорий
Мать ребёнка: Сергиенко ...
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савченко Валентина
Мать ребёнка: Сергиенко ...
Прохладный, Прохладный, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергиенко Иван
Мать ребёнка: Сергиенко ...
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сергиенко ...