Сергиенко Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергиенко Филипп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергиенко Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергиенко Григорий

Мать ребёнка: Сергиенко ...

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савченко Валентина

Мать ребёнка: Сергиенко ...

Прохладный, Прохладный, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергиенко Иван

Мать ребёнка: Сергиенко ...

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергиенко ...

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