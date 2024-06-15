Нетунахина Евдокия Александрова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Нетунахина Евдокия Александрова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нетунахин Иван Федотов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Шарапова (Нетунахина) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Нетунахин Иван Федотов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
01.09.1859

Дочь: (Нетунахина) Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Нетунахин Иван Федотов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
22.02.1861

Дочь: (Нетунахина) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Нетунахин Иван Федотов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
25.10.1862

Сын: Нетунахин Козьма Иванович

Отец ребёнка: Нетунахин Иван Федотов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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