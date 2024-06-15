Нетунахина Евдокия Александрова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Шарапова (Нетунахина) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Нетунахин Иван Федотов
Рождение ребёнка
01.09.1859
Дочь: (Нетунахина) Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Нетунахин Иван Федотов
Рождение ребёнка
22.02.1861
Дочь: (Нетунахина) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Нетунахин Иван Федотов
Рождение ребёнка
25.10.1862
Сын: Нетунахин Козьма Иванович
Отец ребёнка: Нетунахин Иван Федотов
Смерть
Неизвестно