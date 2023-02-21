Зайцев Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1988
Отец: Зайцев Владимир Валентинович
Мать: Зайцева Юлия
Рождение ребёнка
12.01.2011
Дочь: Зайцева Виктория Владимировна
Мать ребёнка: Зайцева Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
11.02.2012
Сын: Зайцев Николай Владимирович
Мать ребёнка: Зайцева Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
14.06.2020
Сын: Зайцев Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Зайцева Екатерина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно