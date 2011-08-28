Ручкин Филипп Романович
Место рождения
Дата рождения07.10.1979
Дата смерти28.08.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1979
Отец: Ручкин Роман Борисович
Рождение ребёнка
06.08.2004
Сын: Ручкин Святослав Филиппович
Мать ребёнка: Ручкина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
27.03.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ручкина Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ручкина Мария Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
художник, програмист
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.08.2011
Автодорога Кострома-Ярославль в районе деревни Василёво
Причина смерти: Авария | http://forum.x-kirov.ru/topic/2655-филипп-ручкин/