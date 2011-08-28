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Ручкин Филипп Романович

Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

07.10.1979

Дата смерти

28.08.2011

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1979

Отец: Ручкин Роман Борисович

Мать: Чарушина Елена Васильевна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
06.08.2004

Сын: Ручкин Святослав Филиппович

Мать ребёнка: Ручкина Мария Васильевна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
27.03.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ручкина Мария Васильевна

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ручкина Мария Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
художник, програмист
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
28.08.2011
Автодорога Кострома-Ярославль в районе деревни Василёво
Причина смерти: Авария | http://forum.x-kirov.ru/topic/2655-филипп-ручкин/
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