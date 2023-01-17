Федякова Евдокия
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смерти?.10.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Попова Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Федяков Иван Федорович
д. Мошкино
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Федяков Иван Федорович
д. Мошкино
Рождение ребёнка
1918
Сын: Федяков Григорий Иванович
Отец ребёнка: Федяков Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Федяков Иван Федорович
родился в д. Мошкино
Смерть
?.10.1959
д. Мошкино