Федякова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федякова Евдокия

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Место рождения

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

?.10.1959

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Попова Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Федяков Иван Федорович

д. Мошкино
Рождение ребёнка
1911

Сын: Федяков Василий Иванович

Отец ребёнка: Федяков Иван Федорович

д. Мошкино
Рождение ребёнка
1918

Сын: Федяков Григорий Иванович

Отец ребёнка: Федяков Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федяков Иван Иванович

Отец ребёнка: Федяков Иван Федорович

родился в д. Мошкино
Смерть
?.10.1959
д. Мошкино
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