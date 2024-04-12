Залогин Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗалогин Дмитрий

Залогин Дмитрий

Место рождения

Захаровка, Глазуновский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Захаровка, Глазуновский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
17.05.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Залогина Ольга Илларионовна

Рождение ребёнка
25.08.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Залогина Ольга Илларионовна

Рождение ребёнка
25.08.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Залогина Ольга Илларионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Залогина Ольга Илларионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Залогина Ольга Илларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close