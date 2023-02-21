Сибатуллин Равиль Вафинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сибатуллин Равиль Вафинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1965

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1965

Отец: Сибатуллин Вафа

Мать: Сибатуллина Фяридя

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