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(Manasyan) Elita
(Manasyan) Elita
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Место рождения
Moscow, Russia
Дата рождения
28.05.2001
Пол
Женский
Отец
Manasyan Vaghinak
1962 г.р.
Мать
(Mgdesyan) Zarina
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.2001
Отец:
Manasyan Vaghinak
Мать:
Zarina
Moscow, Russia
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