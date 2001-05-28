(Manasyan) Elita — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Manasyan) Elita

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Место рождения

Moscow, Russia

Дата рождения

28.05.2001

Пол

Женский

Отец

1962 г.р.

Мать

1967 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.2001

Отец: Manasyan Vaghinak

Мать: Zarina

Moscow, Russia
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