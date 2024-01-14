Кузнецов Всеволод — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Всеволод

Кузнецов Всеволод

Место рождения

Кузнецовы, Орловский район, Кировская область, Шадричи

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1838 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Афанасий

Мать: не указана

Кузнецовы, Орловский район, Кировская область, Шадричи
деревня Кузнецовская (Кузнецовы, Бол. Кузнецовы), Вятская губерния, Орловский уезд, Левинская волость, Кузнецовское общество. Упразднена в 1980 году.
Рождение ребёнка
До 1890

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Кузнецова Анна

Рождение ребёнка
09.02.1899

Дочь: Зубарева Анастасия

Мать ребёнка: Кузнецова Анна

Кузнецовы, Орловский район, Кировская область, Шадричи
деревня Кузнецовская (Кузнецовы, Бол. Кузнецовы), Вятская губерния, Орловский уезд, Левинская волость, Кузнецовское общество. Упразднена в 1980 году.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close