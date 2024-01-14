Кузнецов Всеволод
Место рожденияКузнецовы, Орловский район, Кировская область, Шадричи
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Кузнецов Афанасий
Кузнецовы, Орловский район, Кировская область, Шадричи
деревня Кузнецовская (Кузнецовы, Бол. Кузнецовы), Вятская губерния, Орловский уезд, Левинская волость, Кузнецовское общество. Упразднена в 1980 году.
Рождение ребёнка
До 1890
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Кузнецова Анна
Рождение ребёнка
09.02.1899
Дочь: Зубарева Анастасия
Мать ребёнка: Кузнецова Анна
Кузнецовы, Орловский район, Кировская область, Шадричи
деревня Кузнецовская (Кузнецовы, Бол. Кузнецовы), Вятская губерния, Орловский уезд, Левинская волость, Кузнецовское общество. Упразднена в 1980 году.
Смерть
Неизвестно