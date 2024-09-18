Батрак Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батрак Федор

Место рождения

Гуляйполе, Запорожская область, Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батрак Николай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батрак Прокоп

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Батрак Василий

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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