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Калмыков Вячеслав Викторович

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Место рождения

Ташкент УзССР

Дата рождения

25.09.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1960

Отец: Калмыков Виктор Николаевич

Мать: Калмыкова Лидия Александровна

Ташкент УзССР
Образование
С 1967 по 1975
школа 86 Ташкент
среднее
Рождение ребёнка
19.04.1984

Дочь: Нурматова Екатерина Вячеславовна

Мать ребёнка: Калмыкова Людмила

Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
10.03.1988

Сын: Калмыков Максим Вячеславович

Мать ребёнка: Калмыкова Людмила

Ташкент УзССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калмыкова Людмила

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