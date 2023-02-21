Калмыков Вячеслав Викторович
Место рожденияТашкент УзССР
Дата рождения25.09.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1960
Ташкент УзССР
Образование
С 1967 по 1975
школа 86 Ташкент
среднее
Рождение ребёнка
19.04.1984
Дочь: Нурматова Екатерина Вячеславовна
Мать ребёнка: Калмыкова Людмила
Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
10.03.1988
Сын: Калмыков Максим Вячеславович
Мать ребёнка: Калмыкова Людмила
Ташкент УзССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калмыкова Людмила