Варакина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варакина Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1954

Дочь: Варакина Любовь Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варакин Виктор

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варакин Анатолий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варакин Валерий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варакин Юрий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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