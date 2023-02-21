Варакина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1954
Дочь: Варакина Любовь Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варакин Виктор
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варакин Анатолий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варакин Валерий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варакин Юрий
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно