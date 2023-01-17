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Иванов Федор Михайлович

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Место рождения

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

04.02.1882 ст.

Дата смерти

Около 1915

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1882 ст.

Отец: Иванов Михаил Алексеевич

Мать: Иванова Татьяна Васильевна

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники: того же села крестьянин Михаил Петрович Иванов и девица Наталия Дмитриевна Филатова.
Бракосочетание
23.01.1909 ст.

Жена: Иванова Елена Андреевна

Рождение ребёнка
16.12.1909

Дочь: Старкина Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Иванова Елена Андреевна

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.01.1912 ст.

Дочь: Филатова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Иванова Елена Андреевна

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники: села Копыла крестьянин Иван Алексеевич Иванов и девица Евдокия Афанасьевна Филатова.
Смерть
Около 1915
Убит на 1 мировой войне
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