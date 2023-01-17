Иванов Федор Михайлович
Место рождения
Дата рождения04.02.1882 ст.
Дата смертиОколо 1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1882 ст.
Восприемники: того же села крестьянин Михаил Петрович Иванов и девица Наталия Дмитриевна Филатова.
Бракосочетание
23.01.1909 ст.
Жена: Иванова Елена Андреевна
Рождение ребёнка
16.12.1909
Дочь: Старкина Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Иванова Елена Андреевна
Рождение ребёнка
25.01.1912 ст.
Дочь: Филатова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Иванова Елена Андреевна
Восприемники: села Копыла крестьянин Иван Алексеевич Иванов и девица Евдокия Афанасьевна Филатова.
Смерть
Около 1915
Убит на 1 мировой войне